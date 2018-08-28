للنساء.. وظائف شاغرة في مراكز عبور بالأحساء والمجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديات والمقيمات، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في كل من الأحساء، والمجمعة.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: وظائف فرع الأحساء:أخصائية تربية خاصة بجميع المسارات، أخصائية علم نفس، خصائية خدمة اجتماعية، موظفة موارد بشرية، سكرتيرة.

بالإضافة إلى موظفة موارد بشرية/ شؤون موظفين ” فرع المجمعة ” .

للتقديم على وظائف فرع الأحساء أضغط هنا .

للتقديم على وظيفة فرع المجمعة أضغط هنا .