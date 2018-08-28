بالفيديو.. مذيعة تتعرض للتحرش على الهواء بشكل مفاجئ
أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض المذيعة الإسبانية “ إليزابيث لوبيز ” للتحرش على الهواء مباشرة، حيث جاء شاب مجهول إليها بشكل مفاجئ وقام بتقبيلها.
وعلقت لوبيز على الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة : هذا حدث غير لائق وغير مقبول، إنه دليل على عدم الاحترام والتحيز الجنسي الهائل.
Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻♀️#bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul
— Elizabeth López (@Eliz_lpez) August 22, 2018
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