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بالفيديو.. مذيعة تتعرض للتحرش على الهواء بشكل مفاجئ

بالفيديو.. مذيعة تتعرض للتحرش على الهواء بشكل مفاجئ
مدريد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض المذيعة الإسبانية “ إليزابيث لوبيز ” للتحرش على الهواء مباشرة، حيث جاء شاب مجهول إليها بشكل مفاجئ وقام بتقبيلها.

وعلقت لوبيز على الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة : هذا حدث غير لائق وغير مقبول، إنه دليل على عدم الاحترام والتحيز الجنسي الهائل.

 


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