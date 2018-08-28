بالفيديو.. مذيعة تتعرض للتحرش على الهواء بشكل مفاجئ

مدريد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض المذيعة الإسبانية “ إليزابيث لوبيز ” للتحرش على الهواء مباشرة، حيث جاء شاب مجهول إليها بشكل مفاجئ وقام بتقبيلها.

وعلقت لوبيز على الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة : هذا حدث غير لائق وغير مقبول، إنه دليل على عدم الاحترام والتحيز الجنسي الهائل.