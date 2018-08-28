بالصور.. أول ظهور ل ” بولستار 1 تزيد بيبل بيتش ” في أمريكا الشمالية

واشنطن(صدى):

تعتبر بولستار 1 في جولة حول العالم بعد ظهورها الأوروبي لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في بداية العام, والسيارة الكوبيه المثيرة تعرض الآن في حدث بيبل بيتش في ظهورها في أمريكا الشمالية لأول مرة , وهو حدث هام للشركة باعتباره في أمريكا التي تعتبر من أكبر أسواق السيارات في العالم ، فيما طلب 200 عميل في أمريكا حجز السيارة الهايبرد بالفعل .

ومن المقرر دخول السيارة للانتاج في منتصف عام 2019 في مصنع الشركة في الصين وسيقوم بتصنيع 500 نسخة سنوياً ولكنه سينمو في الانتاج في السنوات التالية وهو أحد أكثر مصانع التجميع عالية الكفاءة في العالم وسيتم فيه تصنيع موديلات مثل بولستار 2 منافسة تسلا Model 3 و بولستار 3 التي تنافس Model X كما يمكن أن ينتج بولستار 4 المكشوفة.

والسيارة ينتظر أن تأتي بأكبر مدى تنقل كهربائي من أي سيارة هايبرد حيث تقطع بصورة كهربائية 150 كم ، وتتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بنزين بشاحن توربيني وشاحن فائق كما تعمل السيارة بمحركين كهربائيين لتوليد قوة تبلغ 600 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة في التصنيع على البوليمر كربون فايبر CFRP وهو ما يقلل من وزن السيارة 227 كجم لزيادة الكفاءة والأداء. وتبلغ تكلفة السيارة 155 ألف دولار في الولايات المتحدة و155 ألف يورو في أوروبا وتأتي السيارة بنظام مقاعد 2+2 كوبيه .