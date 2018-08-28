أسامة هوساوي يعلن اعتزاله اللعب الدولي

نواف السالم(صدى):

أعلن أسامة هوساوي، لاعب نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن اعتزاله اللعب الدولي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إرتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مهما حصدت من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة بإسم الوطن لأن الوطن دائما هو الأول ، لقد كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة ” .

وأضاف : ” اليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي بـ إعتزال اللعب الدولي مقدمًا شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي ” .