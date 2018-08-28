فريق اصدقاء العطاء يعايد مرضى عدد من المستشفيات الرياض

سعيد العجل(صدى):

كُللت ولله الحمد جهود فريق أصدقاء العطاء التي أتمت أول أيام العيد بالنجاح ، حيث تم تنفيذ عده من الزيارات على عدد من مستشفيات منطقه الرياض .الجهود المبذوله صبت على معايده المرضى ومشاركتهم مراسم الإحتفال بشعيره عيد الأضحى المبارك .

وأستهلت أول الزيارات بزياره لمدينة الامير سلطان الطبية العسكريه حيث تم فيها زياره عدد من أجنحه المرضى المنومين وإدخال السرورعلى نفوسهم متمنين لهم أن تكتمل أعيادهم بالشفاء.

بعد ذلك عقدت اربع زيارات على مختلف من الأيام ، زياره لمدينة الملك فهد الطبية ثاني أيام العيد، وزيارتين لكل من المدينة الطبية الجامعية ومستشفى الحياة الوطني خامس ايام العيد،وزيارة سادس ايام العيد لمستشفى اليمامة.

وإكمالاً لما سبق من مبادرات العيد ، يعتزم الفريق على عقد زياره لـ مركز الملك فهد الوطني للأورام ، على أن تختتم سلسلة الزيارات في مستشفى الملك سلمان عاشر أيام العيد بإذن الله .

وكما هي السُّنه لدى فريق أصدقاء العطاء وأعضائه متمثلين بـ مؤسس الفريق : أ/بندر البريدي والقائدة : أ/ هيا القحطاني الحث والحرص على المشاركه والمبادره في المناسبات والأعياد ورسم البهجه على وجوه الصغار والكبار .

لم تكن زيارات المرضي المنومين ومعايداتهم هي الأولى لدى الفريق فما هي إلا إكمالاً لسلسله من الزيارات والفعاليات والجهود في العديد من المناسبات السابقه .

كما يحرص فريق أًصدقاء العطاء على تقديم الشكر الجزيل الموصول لكل فرد وجهة بادرت وساهمت مع الفريق لإتمام الجهود وتسهيل الامكانيات متمنين لهم التوفيق والسداد .