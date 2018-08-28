مخترع الدمية الجنسية يفكر في الإنجاب منها

مدريد(صدى):

يخطط المهندس الإسباني سانتوس سيرجيو، مصمم ومخترع الدمية الجنسية ” سامانتا ” ، في أن تقوم الدمية بالإنجاب له.

يقول ” سيرجيو ” ، إن الدمية غيرت الكثير في حياته الشخصية والنفسية والجنسية و أدخلت الفرح والبهجة إليها، فهي متعدد المهام.

وأضاف أنها تستطيع تنفيذ مهام اجتماعية وأسرية مختلفة، وكذلك المهام الجنسية الأخرى، إضافة إلى أنها قادرة على التكلم والحديث والتحاور في مختلف المواضيع.

وقال سيرجيو: ” سأقوم بتعديل دماغها من خلال إدخال بعض المفاهيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيم الإنسانية الأخرى ” .