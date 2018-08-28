بيكيه يعلق على عودته لمانشستر يونايتد.. ويشيد بـ ” محمد صلاح “

نواف السالم(صدى):

أشاد جيراد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، بفريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يعتمد على الهجمة المرتدة خاصة أن لديهم لاعبين سريعين مثل صلاح وفيرمينو وماني.

وقال ” بيكيه ” : ” يورجن كلوب يقوم بعمل رائع معهم، والفريق يعتمد على الهجمة المرتدة، خاصة أن لديهم لاعبين سريعين في المقدمة ويسجلون أهدافًا مثل محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ” .

وأضاف: ” سيكون هذا الموسم تحديًا لمانشستر سيتي، خاصة أن ليفربول يملك فريقًا رائعًا .. من الصعب أن يتوج ليفربول بلقب البريمييرليج، بسبب أن مانشستر سيتي يملك فريقًا عظيمًا ولذلك هم المرشح الأقوى ” .

وعن عودته إلى مانشستر يونايتد، قال: ” لا أعتقد أن عودتي إلى مانشستر يونايتد ممكنة. أنا سعيد للغاية هنا، وبرشلونة منزلي والنادي الذي كنت أحلم باللعب له، وآمل أن أحصل على المزيد من الألقاب هنا ” .