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  • نشر : منذ 43 دقيقة
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  • حوادث

اختفاء شاب بسيارة والده في ظروف غامضة بـ ” رنية “

اختفاء شاب بسيارة والده في ظروف غامضة بـ ” رنية “
نايف السالم(صدى):

اختفى الشاب ماجد بن راقي السبيعي ” البالغ من العمر ١٤ عاماً ليلة الأمس في ظروفٍ غامضة شمال محافظة رنية بعدما استقلَّ مركبة والده من نوع ” نيفارا ” 2015م ، ذات لون أبيض، وتحمل لوحة ” ب ح ح 1614 “.

وكثفت الجهات الامنية جهودها للبحث عنه، حيث شاركت جمعية ” عون ” للبحث والإنقاذ مساندتها للجهات الأمنية بمعية الأهالي في البحث، ولكن لم يتم العثور على معلومات عن المفقود حتى الآن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1561 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يرده لاهله بالسلامة

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