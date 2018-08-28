اختفاء شاب بسيارة والده في ظروف غامضة بـ ” رنية “

نايف السالم(صدى):

اختفى الشاب ماجد بن راقي السبيعي ” البالغ من العمر ١٤ عاماً ليلة الأمس في ظروفٍ غامضة شمال محافظة رنية بعدما استقلَّ مركبة والده من نوع ” نيفارا ” 2015م ، ذات لون أبيض، وتحمل لوحة ” ب ح ح 1614 “.

وكثفت الجهات الامنية جهودها للبحث عنه، حيث شاركت جمعية ” عون ” للبحث والإنقاذ مساندتها للجهات الأمنية بمعية الأهالي في البحث، ولكن لم يتم العثور على معلومات عن المفقود حتى الآن.