بالفيديو.. رجل يربط ابنته خلف سيارته ويسير على طريق سريع

أنقرة(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام رجل بربط ابنته خلف سيارته، وسار بها على طريق سريع في منطقة وسط تركيا.

وبالتطرق للتفاصيل، ألقت السلطات التركية القبض على الرجل بعد تدوال المقطع، وأفاد ” الأب ” خلال التحقيقات أنه أوثق ابنته خلف السيارة على أساس أنه يحبها وأنها سعيدة بذلك.

يُذكر أن الجهات الأمنية وجهت للرجل تهمة تعريض حركة المرورعلى الطريق للخطر؛ وذلك بعد أن أوقفته قوات الدرك التركية.