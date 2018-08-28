بالصور.. باجاني تصمم مقصورة طائرة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت شركة باجاني المتخصصة في السيارات الفاخرة نفسها في حدث بيبل بيتش في الأيام الأخيرة ولكنها لم تقدم سيارة فائقة في الحدث ولكن عبر تقديم مقصورة طائرة ايرباص خاصة وقامت الشركة باستعراض نسخة مصغرة من مقصورة الطائرة Infinito.

وتبدو مقصورة الطائرة مذهلة مع استخدام مكثف لألياف الكربون والفرش الجلدي مع جدار بين منطقة المؤتمرات ومكان الجلوس وهو جدار يمكنه التحول من معتم الي شفاف بلمسة زر , أما الارضية فمصنعة من سجاد جلدي مرن وأرضيات خشبية مع استخدام أجزاء معدنية للأجزاء الخاصة بالاضاءة التي تأتي بصورة ليد مع امكانية تحويل السقف فوق المقصورة لشفاف لرؤية السماء بصورة واضحة.

وتبدو المقصورة مثل غرفة في فندق فاخر أكثر من كونها مقصورة طائرة وتم تصميم السيارة من قبل المصمم ألبرتو بيكولو وهو رئيس التصميم في باجاني للأجزاء الداخلية في السيارات بجانب سيلفان ماريات رئيس التصميم الابداعي والموديلات التجريبية بالشركة , كما قدمت باجاني خلال الحدث هوايرا رودستر Gyrfalcon .