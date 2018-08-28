بعد إيهامها بمرض والدته.. رجل يستدرج فتاة لمنزله ويحتجزها للاعتداء عليها

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت، واقعة تعرض فتاة للاحتجاز في شقة رجل أوهمها بمرض والدته بعد أن أقنعها بالزواج، ثم استدرجها لشقته للاعتداء عليها، مؤكدًا لها أن شقيقته ترعى أمه بالمنزل.

وعليه، تحقق الجهات الأمنية الكويتية في الواقعة، وذلك بعد أن تقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها ببلاغ لها، يفيد بتعرضها لمحاولة اعتداء، موضحة أنها توجهت لمنزل المدعى عليه بحسن نية، لكنها فوجئت بأن المنزل خالٍ.

وأضاف الفتاة، أن المتهم خطط لكي يعتدي عليها، فقاومته بشدة، فاحتجزها لعدة ساعات، قبل أن يطلب منها المغادرة دون أن يفعل شيئًا، مؤكدة أنها قاومت جميع محاولاته المتكررة للاعتداء عليها.

جدير بالذكر، أن الجهات الأمنية بالكويت، قاربت على ضبط المتهم، الذي أغلق هاتفه الجوال، وذلك بمجرد علمه بتقديم المجني عليها شكوى ضده.