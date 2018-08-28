شيرين عبد الوهاب لأحد معجبيها: مينفعش أنا ست متجوزة

أماني الغامدي(صدى):

بدأت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلها في أحد الفنادق الكبرى بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الاثنين، بالاعتذار إلى جمهورها بسبب تأخرها عن موعد الحفل.

وطالبت الفنانة المصرية جمهورها بالانتظار لسماع عبدالفتاح الجريني في الفقرة التي تليها، حيث تجاوزت الساعة الرابعة صباحًا.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع حفل شيرين عبدالوهاب، ليهتف احدهم قائلًا ” بحبك يا شيرين “، لترد عليه بدورها قائله ” ماينفعشي اقولك بحبك، انا ست متجوزة دلوقتي، وبحب جوزي حسام حبيب جداً “.

يُذكر أن شيرين حضرت الحفل بصحبة والدتها وابنتيها، بإطلالة أنيقة في فستان أسود مزين بالترتر اللامع، مع تسريحة شعر قصيرة ناعمة، وماكياج هادئ.