” الشورى ” يناشد وزارة العمل برفع ثقافة موظفيها بحقوق النزلاء

عادل الحربي(صدى):

ناشدت الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى، بإعادة تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات العاملين في القطاعات ذات التواصل المباشر، مع المستفيدين أو الجمهور من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث وجهت برفع ثقافة موظفيها خاصة بحقوق النزلاء والنزيلات بدور الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن لاحظت اللجنة تذمرًا لبعض المواطنين في مثل هذه الدور، وكذلك في مؤسسات الحماية الاجتماعية من تجاوزات لبعض الموظفين والموظفات في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.

وعن ما تضمنته توصيات اللجنة، فإنها شددت على ضرورة تقديم العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريبية وتوعوية لموظفيها بما يعزز الصورة الذهنية الجيدة؛ لأداء ودور الوزارة في هذا الشأن.