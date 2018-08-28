8 وظائف شاغرة للجنسين لدى نجم لخدمات التأمين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة نجم لخدمات التأمين، باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة أنه يشترط على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، لافته إلى أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– موظف دعم فني (Help Desk Officer) (للرجال وللنساء).

– محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst) (للرجال فقط).

– مطوّر أول تطبيقات (Senior Application Developer) (للرجال فقط).

– مطوّر أول تطبيقات الجوال (Senior Mobile Apps Developer) (للرجال وللنساء).

– محلل تطبيقات (Application Analyst) (للرجال وللنساء).

– محلل حلول معمارية (Solution Architect) (للرجال وللنساء).

– مدير الحلول الالكترونية (E-Solutions Manager) (للرجال فقط).

– أخصائي أمن المعلومات (Information Security Specialist) (للرجال فقط).

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدء من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/08/28م وينتهي بتاريخ 2018/11/28م، من خلال الرابط التالي هنا .