بالفيديو.. زفاف الشبح.. رجل يتزوج من حبيبته وهي في نعشها

تايبيه(صدى):

وثق مقطع فيديو، واقعة غريبة من نوعها، حيث قام رجل تايواني الجنسية، بإقامة على حفل زفافه مع حبيبته وهي داخل نعشها، وذلك بعد وفاتها في حادث سير قبل موعد حفل زفافهما بأيام.

وأُقيم حفل الزفاف في مسقط رأس العروسين تساي شانج تشن، البالغ من العمر 30 عامًا، والعروس المتوفية تشن يي تشي، البالغة من العمر 23 عامًا، في مدينة يوانلين غربي تايوان، وذلك بحضور أفراد عائلة العروسين وعدد من أصدقائهما، وسط بكاء الجميع.

وأظهر الفيديو، العريس وهو يضع خاتم الزواج في إصبع عروسه الموجودة داخل النعش، حيث عُرف هذا الزفاف في جميع أنحاء تايوان باسم ” مينهون ” أو ” زفاف الشبح ” .

ومن جانبه، أوضح العريس، وهو يعمل كسائق شاحنة، أنه التقط صورًا برفقة عروسه المستقبلية قبل أيام من زفافهما، ولكن لم يمهله القدر ليتم زواجهما، فلقيت عروسه مصرعها في حادث سير.