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إحباط تهريب 400 كروز سجائر في سيارة سعودي بالكويت

إحباط تهريب 400 كروز سجائر في سيارة سعودي بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال الجمارك بالكويت، من إحباط تهريب 400 كروز سجائر قام بإخفائها مواطن سعودي في سيارته الرباعية.

وأوضح مصدر جمركي بجمارك الكويت، أن السعودي حاول المرور بالسجائر من منفذ النويصيب، حيث كان على وشك مغادرة البلاد عبر منفذ النويصيب، وبعد إخضاعه للتفتيش في الساحة الجمركية، تم العثور على كروزات سجائر قام بإخفائها في أماكن سرية داخل سيارته.

وأضاف أنه تم إخراج كروزات السجائر على الفور، وتحريز المضبوطات، ثم إحالتها مع المتهم إلى جهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم للقصاص
لمهربي ومروجي التتن

[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم من كل مخرب ومؤذي ياااارب

[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 2 ساعتين

تشكووووووووووووووه،،

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم للشيشه بمعسل التفاح..
لا للتتن والف لا للمتتنين..

[ عدد التعليقات: 52900 ] نشر منذ 2 ساعتين

هم ادرى فيه ,,

,, لكن الكلام يرجع للمهرب .. يااخي مالك ومال الممنوع ،،

,, المثل قال // ابعد عن الشر وغني له ,,

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