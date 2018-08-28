إحباط تهريب 400 كروز سجائر في سيارة سعودي بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال الجمارك بالكويت، من إحباط تهريب 400 كروز سجائر قام بإخفائها مواطن سعودي في سيارته الرباعية.

وأوضح مصدر جمركي بجمارك الكويت، أن السعودي حاول المرور بالسجائر من منفذ النويصيب، حيث كان على وشك مغادرة البلاد عبر منفذ النويصيب، وبعد إخضاعه للتفتيش في الساحة الجمركية، تم العثور على كروزات سجائر قام بإخفائها في أماكن سرية داخل سيارته.

وأضاف أنه تم إخراج كروزات السجائر على الفور، وتحريز المضبوطات، ثم إحالتها مع المتهم إلى جهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.