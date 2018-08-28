النصر يتسلم البطاقة الدولية للبرازيلي جوليانو

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر تسلمها البطاقة الدولية لمحترف الفريق الجديد البرازيلي جوليانو، والذي قرر المدرب الأوروجوياني ” دانييل كارينيو ” الاعتماد على اللاعب بشكل قوي في التدريبات الجماعية مساء الاثنين.

ويسعى كارينيو الاعتماد على جوليانو في مواجهة النصر أمام أحد الخميس المقبل، في بداية مواجهات الفريق في الدوري السعودي.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف النصر قادمًا من نادي فناربخشة في الصيف الحالي، ليزداد رصيد النصر من اللاعبين البرازيليين إلى 3لاعبين في الموسم الحالي.