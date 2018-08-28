مزين مايكل جاكسون يفجر مفاجأة عنه: مازال على قيد الحياة

أماني الغامدي(صدى):

فجّر مزين الشعر السابق للنجم العالمي الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، المُلقب بـ ” ملك البوب ” ، مفاجأة كبيرة أثارت الجدل، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، منشورًا يشير إلى أن ” جاكسون ” لايزال على قيد الحياة.

وجاء نص منشور مزين شعر مايكل جاسكون الخبير ” ستيف إيرهاردت ” على فيسبوك كالتالي: ” إعلان للمؤمنين ولمحبي مايكل جاكسون، خلال شهرين أو في نهاية العام على الأكثر، سوف تتلقون أخبارًا جيدة جدًا، إنه أمر يكاد لا يصدق ولا تعرفه حتى العائلة، لكنني أعرف ” .

وتابع ” ستيف إيرهاردت ” في منشوره: ” في استديو تسجيل، في مكان ما من هذا العالم، مكان غير معروف، سيأتي قريبًا ” ، في حين نُشر على ” يوتيوب ” مقطع فيديو خاصًا بالمزيّن، مصحوبًا بتعليق مفاده: ” على قيد الحياة وسيعود قريبًا ”

جدير بالذكر، أن ابنة النجم الراحل باريس مايكل جاكسون، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا منذ ما يقرب من عامين، وذلك حين نشرت مقطعًا فيديو لها وهي تقود سيارتها وتغني، ويظهر خلفها رجل غامض الملامح، يرتدي قبعة ” فيدورا ” السوداء الخاصة بـ ” جاكسون ” ، مما أثار تساؤل الكثيرين عما إذا كان الفنان الراحل لا يزال على قيد الحياة.