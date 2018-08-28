إسكان الحجاج: إصدار تصاريح ” تأجير المباني ” بمكة أول محرم

مكة المكرمة(صدى):

تبدأ لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة اعتبارا من غرة شهر محرم القادم 1440هـ وحتى نهاية شهر رجب , في بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم , داعية المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة في وقت مبكر وقبل انتهاء المدة المحددة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام .

يُذكر أن عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر اشتراطات السلامة الواردة في اللائحة المعدة لإسكان الحجاج ومنح شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.