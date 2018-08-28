شركة ” الاتصالات السعودية ” تعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الاتصالات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة باحث قانوني أول ” Senior Legal Researcher ” للعمل بالشركة بالرياض لحملة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة كحد أدنى سنتين في مجال العمل القانوني.

وعن شروط الوظيفة، جاءت كالتالي:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة.

– خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في المجال القانوني.

– الكفاءة الأساسية في التوثيق القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية.

– الكفاءة الأساسية في الإجراءات واللوائح القانونية للمحكمة.

– الكفاءة الأساسية في تنظيم الاتصالات.

– الكفاءة الأساسية في البحوث والدراسات القانونية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، التقديم من خلال هذا الرابط:هنا