شركة ” الاتصالات السعودية ” تعلن عن توفر وظيفة شاغرة
كشفت شركة ” الاتصالات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة باحث قانوني أول ” Senior Legal Researcher ” للعمل بالشركة بالرياض لحملة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة كحد أدنى سنتين في مجال العمل القانوني.
وعن شروط الوظيفة، جاءت كالتالي:
1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة.
– خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في المجال القانوني.
– الكفاءة الأساسية في التوثيق القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية.
– الكفاءة الأساسية في الإجراءات واللوائح القانونية للمحكمة.
– الكفاءة الأساسية في تنظيم الاتصالات.
– الكفاءة الأساسية في البحوث والدراسات القانونية.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، التقديم من خلال هذا الرابط:هنا
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