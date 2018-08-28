شمس الكويتية: الأخلاق قد يحملها عامل النظافة ويرسب فيها الدكتور
أثارت الفنانة شمس الكويتية ، الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بتدوينه جديدة كشفت بها عن الشيء الذي من الممكن أن يرسب فيه الدكتور وينجح فيه عامل النظافة .
حيث كتبت قائلة : ” التخصص الوحيد الذي لن تجده يدرّس في جامعات الدنيا هو (الأخلاق)، قد يحمله عامل النظافة، ويرسب فيه الدكتور ” .
ولاقت هذه التدوينة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين وافقوها في كلامها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32413 ] نشر منذ 20 دقيقة
سبحان الله
ماأصدقها هاالبنيه
حتى لو جابت كلام واقعي
شوي وتخربها😂😂😂😂😂😂😂