شمس الكويتية: الأخلاق قد يحملها عامل النظافة ويرسب فيها الدكتور

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ ، الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بتدوينه جديدة كشفت بها عن الشيء الذي من الممكن أن يرسب فيه الدكتور وينجح فيه عامل النظافة .

حيث كتبت قائلة : ” التخصص الوحيد الذي لن تجده يدرّس في جامعات الدنيا هو (الأخلاق)، قد يحمله عامل النظافة، ويرسب فيه الدكتور ” .

ولاقت هذه التدوينة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين وافقوها في كلامها .