فيديو يكشف العلاقة بين قصر المصمك بالرياض ولعبة ” كنج أوف فايترز ” الشهيرة

حمود العنزي(صدى):

كشف تقرير تليفزيوني، عن علاقة قصر ” المصمك ” التاريخي بمدينة الرياض، بلعبة ” كنج أوف فايترز ” القتالية الشهيرة، والذي أصبح أحد مسارحها، حيث صُممت اللعبة على طراز هذا القصر، وتظهر خلفه الأبراج الحديثة الموجودة بالرياض.

ووثق المقطع، المزاوجة بين التقنيات الأثرية القديمة والتقنيات الحديثة داخل قصر ” المصمك ” الذي شهد معركة الرياض الشهيرة، والتي تعتبر نقطة الانطلاق للملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – لتوحيد المملكة، كما وصف التقرير طبيعة مدينة الرياض عند بناء القصر.

وبعد تأسيس المملكة عقب معركة الرياض الشهيرة، استُخدم القصر بعدها كمخزن للأسلحة والذخائر، وظل يستخدم لهذا الغرض حتى تحول لمعلم تراثي تاريخي، حيث بيّن التقرير آثار معركة الرياض في عام 1902، التي لا تزال باقية على بوابة القصر، وكذلك الأسلحة والرماح التي استُخدمت في تلك المعركة.

واستعرض التقرير، المباني الأثرية التي يحتوي القصر عليها، بالإضافة إلى الزخارف، والصور التاريخية التي تزين جدرانه، وكذلك المعدات والأسلحة القديمة الموزعة بداخله، فضلًا عن التقنيات الحديثة التي يعمل فريق علمي متخصص على إدخالها دون إفساد التقنيات القديمة والتراثية الموجودة بالقصر.