برعاية المحافظ.. انطلاق مهرجان تربة الأول للتمور

حسين العلي(صدى):

دشن محافظ محافظة تربة الأستاذ ناصر بن حمود السبيعي المشرف العام على المهرجان يوم أمس مهرجان تربة الأول للتمور وكان بحضور رؤساء الدوائر الحكومية وبعض تجار المحافظة واصحاب مصانع التمور .

وذكر المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ سعد بن حنيف البقمي ان المهرجان يشمل العديد من الفعاليات المصاحبة فهناك ركن خاص ببيع التمور بالجملة والتجزئة وركن للأسر المنتجة وركن لألعاب الأطفال والمسابقات الثقافية وركن المسرح الخاص بالندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والفنون الشعبية.

كما بين ان انطلاقة المهرجان يوم أمس كانت قوية فقد تم بيع جميع كميات التمور التي دخلت المهرجان بأسعار عالية ولله الحمد ووجدت رضى المزارعين . وذكر ان حفل التدشين تتضمن فقراته فيلم وثائقي عن الزراعة في محافظة تربة في الماضي والحاضر واوبريت يحمل لوحتان لوحة في حب الوطن وولاة الامر ولوحة في أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه وعن تربة ودورها التاريخي واهمية نخيلها .