بالفيديو.. مصرع وإصابة سيدتان في حادث تصادم مروع بحائل
وقع حادث تصادم مروع، مساء الجمعة الماضية، بتقاطع النيصية على طريق الخطة في منطقة حائل؛ ما تسبب في إصابة قائدة المركبة ووفاة مرافقتها.
وأوضح شهود عيان أن التقطاع شهد اصطدام سيارتين في إحداهما سيدتان، لافتين إلى أن المواطنين الذين كانوا متواجدين بالموقع ساعدوا رجال الدفاع المدني على استخراج جثة المراة العالقة تحت السيارة.
كما أكدوا أن التقاطع خطير ويحتاج إلى تدخل المرور؛ نظرًا لتكرار وقوع الحوادث في المكان نفسه، مشيرن إلى أنه تمأداء صلاة الميت على المتوفاة عصر السبت الماضي فيما لا تزال المصابة تتلقى العلاج.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يستر على المسلمين اينما كانوا ,, آمين ,,
بورعي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذي نتبجة الفساد والاهمال…
حسبنا الله ونعم الوكيل…
طالما الكل يعرف ان التقاطع خطر فلماذا لم تحل مشكلته…؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1669 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمهم ويغفر لهم ،ويعظم أجر أهاليهم ويصبرهم ويحسن عزائهم..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32413 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يرحم من مات
القعدة باالبيت هاالأيام أءمن😐