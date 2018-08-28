بالفيديو.. مصرع وإصابة سيدتان في حادث تصادم مروع بحائل

علي العنزي(صدى):

وقع حادث تصادم مروع، مساء الجمعة الماضية، بتقاطع النيصية على طريق الخطة في منطقة حائل؛ ما تسبب في إصابة قائدة المركبة ووفاة مرافقتها.

وأوضح شهود عيان أن التقطاع شهد اصطدام سيارتين في إحداهما سيدتان، لافتين إلى أن المواطنين الذين كانوا متواجدين بالموقع ساعدوا رجال الدفاع المدني على استخراج جثة المراة العالقة تحت السيارة.

كما أكدوا أن التقاطع خطير ويحتاج إلى تدخل المرور؛ نظرًا لتكرار وقوع الحوادث في المكان نفسه، مشيرن إلى أنه تمأداء صلاة الميت على المتوفاة عصر السبت الماضي فيما لا تزال المصابة تتلقى العلاج.

?t=9