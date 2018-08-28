أمين الشمالية يتفقد بلدية غرب عرعر

محمد السعران(صدى):

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم ، بلدية غرب عرعر واطلع على التجهيزات في مقر البلدية.

كما وجه بتوفير جهاز تقييم وقياس الرضى وذلك لرفع الخدمة المقدمة لهم. من خلال تقييم المواطنين للخدمات المقدمة لهم

بعد ذلك تجول سعادة الأمين في حي المطار والتقى بعدد من المواطنين مستمعاً لهم ، مؤكد بأن الامانة وبلدياتها الفرعية هدفها تقديم الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطنين بأسرع وقت وذات جودة ، وقال الامين أثناء حديثه مع المواطنين نحن هنا لخدمتكم جميعا واولهم انا

ثم توجه في نهاية الجولة للمركز الحضري واجتمع بمقاولي المشروع داعياً لاستكمال بقية الأعمال الموكلة لهم في أسرع وقت .

وفي ختام الجولة قال سعادته الجولات الميدانية هي المؤشر الحقيقي للمتابعة الأعمال المنجزة .