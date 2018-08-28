مشروب ” سحري ” يقضي على الوزن الزائد.. وينظف الكبد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة طبية ، عن مشروب صحي بمفعول ” سحري ” لا يقوم بالقضاء على الوزن الزائد فحسب، إنّما يساعد في تنظيف الكبد وتنقيته من السّموم.

ويتكوّن هذا ” المشروب السحري ” من الملفوف والزنجبيل .

فالملفوف هو ” مخزن الطاقة ” بحسب ما يصفه خبراء التغذية، فهو غنيٌّ بالبوتاسيوم والفيتامين ” C ” والكبريت، وهي عناصر تنقّي الكبد وتخلّصه من السموم. ويساعد الفيتامين “C” والكبريت في أوراق الملفوف الخضراء على “كنس” السّموم مثل حمض اليوريك والجذور الحرة ، كما أنّ خصائصهما المضادّة للالتهابات تساعد في تقليل الجفاف والصّداع الناجم عن إزالة السموم.

والملفوف يتميّز باحتوائه على سعرات حرارية قليلة، فإنّ إضافته إلى الوجبات الغذائية على مدارِ اليوم يساعد في فقدان الوزن ويعطي الإحساس بالشّبع والإمتلاء.

من جهة أخرى، فإنّ الزنجبيل يعتبر قوّة من قوى تنظيف وتنقية الكبد، وذلك بسبب احتوائه على عنصري الـ ” جينجيرول ” المضاد للالتهابات والـ ” شوغا ” الذي يساعد في هضم الدهون، كما أنّه يساعد على التخلّص من الوزن الزائد في الجسم.

مكونات المشروب

– ثمرة ملفوف أخضر أو بنفسجي.

– قطعة أو قطعتان من الزنجبيل.

– ملعقتان من عصير الحامض.

– تفاحة.

– نصف ملعقة من حبوب الكمون.

طريقة التحضير

يتمّ تقطيع الملفوف والتفاحة والزنجبيل إلى قطع صغيرة ويتمّ غليُها في كوب ونصف من الماء النقي لمدّة 5 دقائق، قبل أن إضافة حبوب الكمون. ثمّ تُخلط المكونات جميعها بالخلاط مع إضافة عصير الحامض والقليل من الماء ليصبح جاهزاً.يتمّ استهلاك هذا المشروب بشكلٍ يوميٍّ ويمكن الاحتفاظ به في البراد، كما يمكن تناوله مثلّجاً في الصباح.