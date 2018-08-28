بمطار القاهرة الدولي.. عامل يعثر على حقيبة بداخلها 23 ألف ريال سعودي

القاهرة(صدى):

وجد ” عامل ” بمطار القاهرة الدولي، حقيبة عثر بداخلها على 23 ألف ريال سعودي وهواتف محمولة عديدة، حيث قام بتسليمها للشرطة.

وبالتطرق للتفاصيل، عثر العامل بساحات انتظار السيارات في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، على هذه الحقيبة التي فقدها أحد الركاب بساحات انتظار السيارات، وسلمها للشرطة.

وحضر صاحب الحقيبة بعد وقت قليل إلى مكتب الشرطة بالمطار، وقدّم الشكر لعامل ساحات الانتظار وللشرطة.