أسطورة برشلونة: ميسي القائد دائما ولا يحتاج نصائحي

ماجد محمد(صدى):

علق أسطورة نادي برشلونة ولاعب فيسيل الياباني الحالي الإسباني أندريس إنييستا، على رحيله عن النادي الكتالوني، مؤكدًا أن هذا قراره الصحيح.

وأكد ” إنييستا ” أن ما يعيشه على المستوى الشخصي والعائلي يعد شيئًا فريدًا من نوعه، قائلًا ” عيني دائمًا على برشلونة وما يقدمه النادي وكيف تسير الأمور معهم وهذا الشيء لن يتغير أبدًا. الفريق يبدو قويًا الاَن والتشكيلة رائعة”.

وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال ” إنييستا “: ” حتى بدون الشارة، ميسي كان دائمًا القائد، إنه يقود منتخب الأرجنتين لذلك لا يحتاج نصائح مني لكيفية كونه قائدًا للفريق، كل ما كان علي فعله هو الاستمتاع باللعب معه”.

وعبر عن رغبته في العودة إلى برشلونة مستقبلًا، معلقًا ” أتمنى أن أتمكن من العودة لبرشلونة في المستقبل لأن هذا النادي هو منزلي “.