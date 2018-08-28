أمانة الشرقية تستعرض مبادراتها ومشاريعها في اللقاء السنوي الأول

محمد السعران(صدى):

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 /12/1439هـ الملتقى السنوي الخاص بمدراء الإدارات ورؤساء البلديات بأمانة المنطقة الشرقية ،وذلك في فندق كمبينسكي بالخبر.

وبدأ اللقاء بكلمة ألقاءها معاليه رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ، ووصف في كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء يعتبر اللقاء الأخوي مع الوكلاء ورؤساء البلديات ومدراء العموم، وذلك لعرض إنجازات الأمانة والنجاحات والمستويات الجيدة التي حققتها خلال الفترة الماضية، مطالباً ضرورة الحفاظ على هذه المستويات وتعزيزها للأفضل في المستقبل.

وطالب معاليه خلال كلمته ضرورة استمرار الأمانة في تحقيق المراكز المتقدمة، إلى جانب التركيز على تحقيق أعلى نسبة في رضا المستفيد والتميز في الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمقيم وإعطاء أولويات العمل والتي تأتي في مقدمتها أولوية خاصة بمتابعة المشاريع والبنى التحتية، وكذلك البلاغات وطريقة علاجها بأسرع وقت، في ظل كون الأمانة جهة خدمية ولابد من إعطاء هذه الخدمة الأولوية في إنهاء أي بلاغ ومتابعة ذلك.

كما طالب المهندس الجبير في كلمته ضرورة تفاعل الجميع في توسيع الرقعة الخضراء بكافة المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة والتفاعل ودعمها بالمتطوعين ومشاركة أهالي الأحياء من أجل ضمان واستمرار واستدامة مبادرة الأمانة في التشجير والتي ستنطلق الاسبوع القادم تحت شعار نزرعها للننعم بها ، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي والطيب على مستوى المنطقة بشكل عام وعلى المواطن والمقيم بشكل خاص.

وبدأ برنامج الملتقى بعد ذلك باستعراض كامل من قبل مدير عام إدارة الدراسات والتصاميم في وكالة التعمير والمشاريع المهندس زكي العمران بمبادرات وكالة التعمير، وكذلك نسب إنجاز هذه المبادرات والمشاريع ومستهدفاتها وما حققته الوكالة من نجاحات في هذه المشاريع والمبادرات.

واستعرض المهندس العمران كذلك آخر مستجدات مشروع تطوير وسط العوامية وما تم إنجازه ومراحل المشروع الذي يعتبر من المشاريع التنموية الكبيرة على مستوى المنطقة .

من جهة ثانية استعرض وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أهمية خدمة بلاغات 940 وإنجازاته ومدى ما يقدمه من خدمات حيوية منذ أن انطلقت الفكرة في عام 2015م حتى تطورت لهذا اليوم، منوهاً بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في هذا المشروع خدمة للمواطن والمقيم في سرعة إنهاء البلاغات بأسرع وقت، إلى جانب ذلك قدم مدير عام الحدائق والتجميل وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي أهم المبادرات التي أطلقتها هذه الإدارة واستعدادها لإطلاق مبادرة #نزرعهالننعمبها يوم الأربعاء القادم، والهدف من هذه المبادرة والتفاعل الكبير الذي وجده من قبل كافة فئات المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة مطالباً مراكز الأحياء ولجان التنمية الاجتماعية بالمشاركة والمساهمة الفعالة في هذه المبادرة من خلال الاهتمام بالحدائق ونشر ثقافة التشجير لدى سكان الحي والاهتمام بهذا الجانب حتى تتسع الرقعة الخضراء ويزيد نصيب الفرد من هذه الرقعة.

من جهته استعرض مستشار معالي الأمين للإعلام والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي محمد بن عبد العزيز الصفيان أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة في مجال الإعلام خلال الفترة الماضية، وكذلك أهم الخطوات المستقبلية لإعلام الأمانة خاصة في مجال إبراز المشاريع التنموية الخدمية، وكذلك تفعيل كافة منصات التفاعل بسرعة نقل الحدث والتواصل مع المواطنين والمقيمين، مطالباً الجميع بمزيد من التفاعل خلال الفترة القادمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي وضعت من أجلها.

بعد ذلك قدم مركز تحقيق الأهداف بالأمانة عرضاً موجزاً عما حققته الأمانة من إنجازات في مجالي رضا المستفيد وتحقيق الرؤى والأهداف.

بعد ذلك فتح باب الحوار من قبل المشاركين في كل ما شأنه تطوير العمل البلدي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لإنجاز أعلى معدلات الرضا من خلال المشاريع والبرامج المختلفة التي تقدم للمواطنين.

عقب ذلك اختتم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اللقاء بشكر الجميع على حضور هذا اللقاء مثمناً الأفكار والطروحات والمشاريع التي تم استعراضها في اللقاء مؤكداً على الجميع بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تفاعل أكبر وإنجاز أكبر من الجميع دون استثناء وسرعة التجاوب مع كافة متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال التقنيات الحديثة وكافة منصات التفاعل ومركز البلاغات، كما طالب الجميع بأهمية متابعة المشاريع وتذليل كافة العقبات التي تعترضها والرفع أولاً بأول بتقارير دورية عن هذه المشاريع ، مطالباً الوكلاء بمتابعة ذلك من خلال البلديات المرتبطة والفرعية، مؤكدا على الجميع حرص حكومتنا الرشيدة على تنفيذ هذه المشاريع التنموية المختلفة على أكمل وجه، وكذلك كافة الإدارات المعنية، مؤكداً في السياق ذاته بأن الأمانة لن تتهاون في محاسبة أي مقصر عن أداء عمله، وقال بأنه إنما يسعدني أنني أرى كافة المشاريع وهي تسير وفق الخطط والأهداف التي وضعت لها لينعم بها كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء تحقيقاً لتطلعات ولاة أمرنا الذين يحرصون كل الحرص على التنمية المستدامة وتقديم الخدمات كافة والتميز بذلك للمواطنين، خاصة فيما يتعلق في مجالنا وهو العمل البلدي.