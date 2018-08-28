6500 طالب وطالبة يؤدون اختبار تحديد المستوى في جامعة حائل

حائل(صدى):

أدى نحو 6500 طالب وطالبة مستجدين في جامعة حائل اليوم, اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية المرحلة الأولى, وحضور اللقاء التعريفي, فيما تستكمل المرحلة الثاني من الاختبار غداً, وذلك بمجمعي كليات الطلاب والطالبات.

ورحب عميد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة الدكتور بدر الحربي بالطلبة المستجدين, مباركاً لهم قبولهم في الجامعة, كما بين لهم نظام ومتطلبات الدراسة في السنة التحضيرية.

بعد ذلك, التقى عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش الطلاب المستجدين, مبيناً لهم النسب المتاحة للقبول في تخصصات الجامعة, مشيراً إلى أن معدل الطالب خلال السنة التحضيرية هو من سيُحدد تخصص الطالب في الجامعة.

من جانبه, أوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيري للطلاب نظام الحضور والغياب والأعذار وآلية التسجيل في الأنشطة الجامعية المختلفة.

وفي شطر الطالبات, أكدت وكيلة عمادة السنة التحضيرية الدكتورة منى اليوسف للطالبات المستجدات أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على لوائح وأنظمة الجامعة, وكذلك مسارات السنة التحضيرية.

فيما قدمت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة أسماء الهمزاني شرحًا للطالبات المستجدات عن التخصصات المتاحة لكل مسار في الجامعة وآلية تسجيل المواد, داعية الطالبات الاطلاع المستمر على التقويم الأكاديمي لمعرفة المواعيد الأكاديمية كالتخصيص والانسحاب والتأجيل وغيرها من المواعيد المهمة.