أكثر من 100 وظيفة شاغرة بشركة ” نسما ” للأمن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” نسما ” للأمن، أكثر من 100 وظيفة أمنية شاغرة بمدينة الجبيل، للعمل بالشركة، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية والشروط التالية:

1- رجل أمن ” العدد 100 وظيفة ” :

– موقع العمل ” طريق الجبيل ” .

– الراتب يبدأ من 4200 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

– يفضل من لديه خبرة أمنية.

2- مشرفو أمن:

– موقع العمل ” طريق الجبيل ” .

– الراتب يبدأ من 5500 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– التحدث باللغة الإنجليزية فقط.

– العمر لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

– خبرة أمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- مراقبو غرف تحكم:

– موقع العمل ” طريق الجبيل ” .

– الراتب يبدأ من 5200 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية ” كتابة وتحدث ” .

– العمر لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف من قِبل الراغبين، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]