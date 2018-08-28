وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” مقلة ” بالرياض
كشفت شركة ” مقلة ” للبصريات عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة للرجال وللنساء، بمجال المبيعات، للعمل بمراكزها في الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية ” فني بصريات، واختصاصي قياس بصر، وبائع نظارات، وكاشير ” , كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
أما عن تفاصيل هذه الوظائف، فجاءت كالتالي:
1- فني بصريات (للرجال).
2- اختصاصي قياس بصر (للرجال).
3- بائع نظارات (للرجال وللنساء).
4- كاشير (للرجال وللنساء).
أما عن المميزات، فجاءت كالتالي:
1- راتب 4500 ريال + عمولة.
2- يوم إجازة بالأسبوع.
3- تأمين طبي.
4- دورات تدريبية.
5- توظيف فوري.
وعن الشروط الوجب توافرها في المتقدمين:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على الشهادة الجامعية.
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم وإرسال السير الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي:هنا
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