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وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” مقلة ” بالرياض

وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” مقلة ” بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” مقلة ” للبصريات عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة للرجال وللنساء، بمجال المبيعات، للعمل بمراكزها في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية ” فني بصريات، واختصاصي قياس بصر، وبائع نظارات، وكاشير ” , كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أما عن تفاصيل هذه الوظائف، فجاءت كالتالي:

1- فني بصريات (للرجال).
2- اختصاصي قياس بصر (للرجال).
3- بائع نظارات (للرجال وللنساء).
4- كاشير (للرجال وللنساء).

أما عن المميزات، فجاءت كالتالي:
1- راتب 4500 ريال + عمولة.
2- يوم إجازة بالأسبوع.
3- تأمين طبي.
4- دورات تدريبية.
5- توظيف فوري.

وعن الشروط الوجب توافرها في المتقدمين:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على الشهادة الجامعية.
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم وإرسال السير الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي:هنا


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