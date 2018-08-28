وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” مقلة ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” مقلة ” للبصريات عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة للرجال وللنساء، بمجال المبيعات، للعمل بمراكزها في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية ” فني بصريات، واختصاصي قياس بصر، وبائع نظارات، وكاشير ” , كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أما عن تفاصيل هذه الوظائف، فجاءت كالتالي:

1- فني بصريات (للرجال).

2- اختصاصي قياس بصر (للرجال).

3- بائع نظارات (للرجال وللنساء).

4- كاشير (للرجال وللنساء).

أما عن المميزات، فجاءت كالتالي:

1- راتب 4500 ريال + عمولة.

2- يوم إجازة بالأسبوع.

3- تأمين طبي.

4- دورات تدريبية.

5- توظيف فوري.

وعن الشروط الوجب توافرها في المتقدمين:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الحصول على الشهادة الجامعية.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم وإرسال السير الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي:هنا