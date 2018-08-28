بالصور.. فرسان المملكة يحققون الذهبية في جاكرتا.. ومكافأة نصف مليون ريال

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب الوطني لقفز الحواجز، الفوز في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، حيث حقق الميدالية الذهبية في الدورة.

وشارك في البطولة ضمن المنتخب الوطني كل من ” رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله الشربتلي ” .

ومن جانبه هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ منتخب الفروسية على هذا الفوز الثمين، موجهًا بتقديم نصف مليون ريال لهم تقديرًا لهذا الإنجاز الكبير.