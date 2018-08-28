بالصور.. فرسان المملكة يحققون الذهبية في جاكرتا.. ومكافأة نصف مليون ريال
حقق المنتخب الوطني لقفز الحواجز، الفوز في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، حيث حقق الميدالية الذهبية في الدورة.
وشارك في البطولة ضمن المنتخب الوطني كل من ” رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله الشربتلي ” .
ومن جانبه هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ منتخب الفروسية على هذا الفوز الثمين، موجهًا بتقديم نصف مليون ريال لهم تقديرًا لهذا الإنجاز الكبير.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله الشخص اللي مايفيد المجتمع في مهنته كثيراً تلقى راتبه إحلى من إللي يكرف بالشموس مثل العسكر وهلم مجراً 🙁
يعني وش إستفدنا من قفز الحاجز غير إنها رياضة ممتعة للشخص نفسه .!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 1 ساعة
احد في نعيم واحد في جحيم ,,