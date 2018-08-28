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بالصور.. فرسان المملكة يحققون الذهبية في جاكرتا.. ومكافأة نصف مليون ريال

بالصور.. فرسان المملكة يحققون الذهبية في جاكرتا.. ومكافأة نصف مليون ريال
نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب الوطني لقفز الحواجز، الفوز في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، حيث حقق الميدالية الذهبية في الدورة.

وشارك في البطولة ضمن المنتخب الوطني كل من ” رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله الشربتلي ” .

ومن جانبه هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ منتخب الفروسية على هذا الفوز الثمين، موجهًا بتقديم نصف مليون ريال لهم تقديرًا لهذا الإنجاز الكبير.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله الشخص اللي مايفيد المجتمع في مهنته كثيراً تلقى راتبه إحلى من إللي يكرف بالشموس مثل العسكر وهلم مجراً 🙁
يعني وش إستفدنا من قفز الحاجز غير إنها رياضة ممتعة للشخص نفسه .!

[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 1 ساعة

احد في نعيم واحد في جحيم ,,

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