وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، عن توفر وظائف طبية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي تغذية (Dietitian Specialist) للرجال فقط.

– استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية (Consultant Thoracic Vascular Surgery) .

– أخصائي جراحة عامة – طبيب (Registrar General Surgery).

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التقديم والإطلاع على الشروط والتفاصيل لتلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا