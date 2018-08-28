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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، عن توفر وظائف طبية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي تغذية (Dietitian Specialist) للرجال فقط.
– استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية (Consultant Thoracic Vascular Surgery) .
– أخصائي جراحة عامة – طبيب (Registrar General Surgery).

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التقديم والإطلاع على الشروط والتفاصيل لتلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا


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