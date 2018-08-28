شاهد .. ثعبان ضخم يهاجم رجل حاول ان يتحداه

الثلاثاء 28
أغسطس
هذا القسيس اللي يقول بأن خرافات انجيلهم تنجيهم من الثعابين السامه ,,
,, ولكنه بعد الهدير صار يرغي ، واخذوه للمستشفى بين الحياة والموت ,,
,, خرافات ماانزل الله بها من سلطان ، ماهي إلا اوهامهم التي يتوهمونها ,,
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا القسيس اللي يقول بأن خرافات انجيلهم تنجيهم من الثعابين السامه ,,
,, ولكنه بعد الهدير صار يرغي ، واخذوه للمستشفى بين الحياة والموت ,,
,, خرافات ماانزل الله بها من سلطان ، ماهي إلا اوهامهم التي يتوهمونها ,,