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  3. شاهد .. ثعبان ضخم يهاجم رجل حاول ان يتحداه

شاهد .. ثعبان ضخم يهاجم رجل حاول ان يتحداه




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 33 دقيقة

هذا القسيس اللي يقول بأن خرافات انجيلهم تنجيهم من الثعابين السامه ,,

,, ولكنه بعد الهدير صار يرغي ، واخذوه للمستشفى بين الحياة والموت ,,

,, خرافات ماانزل الله بها من سلطان ، ماهي إلا اوهامهم التي يتوهمونها ,,

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