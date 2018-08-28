قرقاش: لابد من مراجعة تقرير الخبراء اليوم بشأن فظائع الحوثي

أبوظبي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التوّغل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة.

وأضاف ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقًا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي ” .

وتابع ” قرقاش ” : ” تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا ” .