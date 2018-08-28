بالصور.. ” المطيري ” يهنئ منسوبي الحرس الملكي بنجاح الحج

محمد السعران(صدى):

بحضور معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الاول الركن سهيل بن صقر المطيري اقيم اليوم برئاسة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية حفل معايدة منسوبي الحرس الملكي .

وقد هنأ معاليه منسوبي الحرس الملكي بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومزيداً من التميز والعطاء مشيداً بالجهود المبذولة والتي قدمها منسوبي الحرس الملكي بمساندة زملائهم من القطاعات الأمنية الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن مثمناً تلك الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها جميع القطاعات الأمنية فالمملكة في إنجاح موسم حج هذا العام .

حضر الاستقبال معالي قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق احمد بن صالح الحمدان وعدد من منسوبي الحرس الملكي من مدنيين وعسكريين.