5 اقتراحات على طاولة الاتحاد الآسيوي لتطوير البطولات

نواف السالم(صدى):

يسعى الاتحاد الآسيوي إلى زيادة قوة وإثارة مسابقة دوري أبطال آسيا، من خلال دراسة خمسة اقتراحات خلال اجتماعه الذي عُقد، اليوم الثلاثاء.

وطرح الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعه 5 اقتراحات وأولها يتمثل في زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، وهناك خياران مطروحان هما (4 أجانب + 1 آسيوي) أو (5 أجانب + 1 آسيوي).

كما اقترح فتح المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي للأندية التي ستخرج من دور الـ 16 إذ ستلتحق 8 من الفرق المغادرة من دوري أبطال آسيا الى كأس الاتحاد الآسيوي لتلعب دور الـ 16 في كأس الاتحاد.

وجاء ثالث الاقتراحات على طاولة الاتحاد الآسيوي، يخص فصل الشرق عن الغرب في البطولة، إذ سيتم النقاش حول الإيجابيات والسلبيات، وهناك اقتراح مطروح ان تسحب قرعة دوري الأبطال بالشكل العشوائي دون فصل الشرق عن الغرب واختيار الأندية دون النظر للمسافة الجغرافية.

رابع الاقتراحات المطروحة هو إلغاء نظام الذهاب والإياب في دور المجموعات، وأن تلعب البطولة في دولة ما، مثال المجموعة تتكون من أربعة أندية (سعودي، إماراتي، قطري، وإيراني) تُقام البطولة في الكويت من 3 مباريات يتأهل الأول والثاني ومن ثم تعود (البطولة) لنظام الذهاب والإياب في دور الـ 16.

خامس الاقتراحات المطروحة هو عودة كأس السوبر الآسيوي بعد انقطاعه لفترة طويلة بأنْ يلعب بطل دوري أبطال آسيا مع بطل كأس الاتحاد الآسيوي على لقب السوبر.