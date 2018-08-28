بالصورة.. سارة الودعاني تفاجئ الجميع بارتدائها النقاب

أماني الغامدي(صدى):

نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني صورة يرجح أن تكون لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” وهي ترتدي النقاب .

وعلقت الودعاني على الصورة بكلمة واحدة وهي: “ راحة ” ، وهو ما أثار دهشة وحيرة متابعيها، بشأن حقيقة ارتدائها للنقاب بشكل دائم!.

وأثارت الصورة موجة من التساؤلات حيث رجح البعض أنها فعلت ذلك للتخفي من جمهورها أثناء التسوق، من أجل مزيد من الحرية، فيما ذهب البعض الأخر للحديث عن اعتزلها عالم “السوشيال ميديا ” وارتدائها النقاب .