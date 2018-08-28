جامعة جدة تعلن عن وظائف محاضرين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

جدة(صدى):

أعلنت جامعة جدة توفر 3 وظائف للمحاضرين الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي ، والأمن السيبراني ، وهندسة البرمجيات ، وذلك في إطار توجهات الجامعة المستقبلية وما استحدثته من تخصصات حديثة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واشترطت الجامعة للمتقدم على هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية ، وحاصلاً على درجة الماجستير في التخصصات المذكورة من جامعة أو كلية حاسوبية معترف بها وليست من كلية تربوية إدارية ، وأن لايقل تقديره عن جيد جداً ، وأن لايتجاوز عمره 35 عاماً ، إلى جانب حصول المتقدم على درجة التوفل أو STEP – IELTS ، واجتياز المقابلة الشخصية .

ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرسال الطلبات إلكترونياً على مدى خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد القادم عبر البريد الإلكتروني [email protected] .