طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر ” أبشر “

عادل الحربي (صدى):

أطلقت وزارة الداخلية مؤخرًا، خدمة تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين إلكترونيًّا عبر تطبيق ” أبشر ” ، بدلًا من مراجعة فروع الإدارة العامة للمرور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك في برنامج ” أبشر ” ، أو التسجيل إن كنت غير مسجل.

2- الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية واختيار ” المرور ” ، ثم اختيار ” تجديد رخصة القيادة ” .

3- الاطلاع على متطلبات تجديد رخصة القيادة.

4- اختيار نوع رخصة القيادة الخصوصية، ثم اختيار عدد سنوات التجديد ” 2 أو 5 أو 10 سنوات ” .

5- التأكيد على المعلومات الخاصة بالرخصة وسنوات الترخيص.

6- يجري تجديد رخصة القيادة، وعليك اختيار أفضل وسيلة لتوصيل الرخصة الجديدة.

وتوجد عدة متطلبات لإجراء عملية تجديد الرخصة إلكترونيًّا، وتتمثل في:

– توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية.

– سداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية ” إن وجدت ” .

– أن تكون المدة المتبقية لانتهاء صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.

فيما تتمثل رسوم تجديد رخصة القيادة في 80 ريالًا للتجديد لمدة سنتين، و200 ريال للتجديد لمدة 5 سنوات، و400 ريال للتجديد لمدة 10 سنوات، وفي حالة عدم مراجعة أحد فروع المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة لتسلُّم الرخصة الجديدة، ستفرض عليك غرامة 100 ريال.

علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق عدد سنوات الترخيص مع الرسوم المسددة عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو الحساب البنكي، وعند مراجعة أحد فروع إدارة المرور لتسلُّم الرخصة، عليك اصطحاب الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين، وتحقق من تسلمك رسالة تأكيد عبر رقم هاتفك المسجل في ” أبشر ” .