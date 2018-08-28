دواء جديد لعلاج سرطان المبيض يقلص حجم الورم إلى النصف

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء معهد البحوث السرطانية في بريطانيا ، عن طريقة جديدة وواعدة في علاج سرطان المبيض باستخدام مزيج من عقارين في العلاج الكيميائي.

وتطوعت للتجربة 15 امرأة من المصابات بسرطان المبيض، ولم تنفع الطرق التقليدية المستخدمة في علاجهن، لذلك تقدمن لاختبار الطريقة الجديدة.

وبينت نتيجة الاختبارات السريرية أن حجم الورم السرطاني عند 50% من المشتركات تقلص إلى النصف، وهذا بحسب العلماء “نتيجة واعدة”، ويأملون في أن يوصف الدواء الجديد للنساء المريضات اللواتي لم تنفع الطريقة التقليدية في علاجهن.

كما يشير الباحثون، إلى أن هذا الدواء لا يشفي من السرطان، بل هو وسيلة لإطالة العمر وتخفيف الآلام.

ويحاكي الدواء الجديد ” ONX-0801 ” ارتباط حمض الفوليك بالمستقبلات الموجودة على أسطح الخلايا السرطانية، ولا يؤثر في الأنسجة السليمة، لذلك فإن أعراضه الجانبية ضئيلة مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي. فمثلا، العلاج بهذا الدواء لا يسبب تساقط الشعر أو الإسهال.

يخطط الباحثون إلى اختبار الدواء الجديد على مجموعة أكبر، وكذلك إجراء اختبار يظهر النساء اللواتي سيحصلن على أكبر فائدة من استخدامه في علاجهن.