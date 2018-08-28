هيونداي سوناتا 2018 بمحرك تيربو بقوة 245 حصان تزيد بواقع 4.850 دولار

سول (صدى):

تخلت هيونداي سوناتا عن المحرك رباعي الاسطوانات بقوة 245 حصان وناقل أوتوماتيك 8 سرعات من نسخ سوناتا سبورت , وهذا الاصدار يأتي كذلك بتعليق محسن ومكابح أكبر ويتوفر بقوة 185 حصان من محرك 2.4 لتر رباعي الاسطوانات.

اما المحرك رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني فلايزال يمكن الحصول عليه في نسخ سوناتا ليميتد ولكن بسعر يبدأ من 32.450 ألف دولار بزيادة 4.850 دولار عن سوناتا سبورت. وبجانب المحرك الأكثر قوة, فسوناتا ليميتد 2018 تضيف مزيد من التجهيزات حيث تعتبر أعلى اصدارات سوناتا وتتفوق على اصدارات سبورت وSEL وايكو وSE.

وقدمت السيارة العام الماضي في معرض نيويورك للسيارات, وتميزت السيارة بجسم خارجي مطور ومقصورة محدثة بنظام ترفيهي مطور وعدادات أحدث . كما توفر لها نظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور خلف السيارة بصورة قياسية مع وسائل مساعدة للسائق تشمل التحذير من مغادرة المسار ومساعد حفاظ على المسار محسن.