الإطاحة بوافدين إختلاسا أكثر من 200 ألف ريال عبر بطاقات مصرفية بجازان

نايف السالم(صدى):

قادت يقظة الفرق الميدانية لدوريات الأمن بجازان إلى الإطاحة بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بعمليات سحب مبالغ مالية تجاوزت ال٢٠٠ الف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان بإستخدام عدداً من البطاقات المصرفية عائدة لعدة أشخاص.

وتأتي عملية القبض عقب إشتباه إحدى دوريات الأمن العاملة في الميدان بمركبتين متوقفة بجوار أحد البنوك بمدينة جازان وقيام قائديها بإجراء عمليات مصرفية من الصراف الآلي الخاص به عدة مرات فتمت متابعتهما والتأكد من عملياتهم المشبوهة وضبطهم حيث أتضح بأنهما وافدان من جنسية عربية عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وقدرة مائتان وخمسة وعشرون الفا وستمائة ريال بالإضافة لمجموعة كبيرة من البطاقات المصرفية بلغت ١٤٥ بطاقة عائدة لعدة أشخاص (رجال ونساء).

فتم التحفظ عليهما وأتخاذ كافة الإجراءات وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي شكره لدوريات الأمن مشيداً بيقظتهم الدائمة ومطالباً بمضاعفة الجهود.