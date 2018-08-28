الإطاحة بوافدين إختلاسا أكثر من 200 ألف ريال عبر بطاقات مصرفية بجازان
قادت يقظة الفرق الميدانية لدوريات الأمن بجازان إلى الإطاحة بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بعمليات سحب مبالغ مالية تجاوزت ال٢٠٠ الف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان بإستخدام عدداً من البطاقات المصرفية عائدة لعدة أشخاص.
وتأتي عملية القبض عقب إشتباه إحدى دوريات الأمن العاملة في الميدان بمركبتين متوقفة بجوار أحد البنوك بمدينة جازان وقيام قائديها بإجراء عمليات مصرفية من الصراف الآلي الخاص به عدة مرات فتمت متابعتهما والتأكد من عملياتهم المشبوهة وضبطهم حيث أتضح بأنهما وافدان من جنسية عربية عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وقدرة مائتان وخمسة وعشرون الفا وستمائة ريال بالإضافة لمجموعة كبيرة من البطاقات المصرفية بلغت ١٤٥ بطاقة عائدة لعدة أشخاص (رجال ونساء).
فتم التحفظ عليهما وأتخاذ كافة الإجراءات وإشعار النيابة العامة.
من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي شكره لدوريات الأمن مشيداً بيقظتهم الدائمة ومطالباً بمضاعفة الجهود.
طلال[ عدد التعليقات: 2892 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمدلله انه تم الاطاحه بهم ،، شكراا رجال الشرطه
محمد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 57 دقيقة
ينبغي حسابهم حساب عسير حتي يكونوا عبره معتبره لامثالهم