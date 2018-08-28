” التعليم ” تعلن عن توفر 5030 وظيفة حارس أمن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الدكتور ماجد الحربي، المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، عن توفير 5030 وظيفة حارس أمن للمدارس بإدارات التعليم بالسعودية.

وأوضح ” الحربي ” أن الأولوية في توظيف حراس الأمن لمن أنهت وزارة التعليم عقودهم، وكانوا على نظام الأجر اليومي شرط أن تنطبق عليم شروط شركات الحراسة، كما أن التوظيف سيكون عن طريق الشركات المشغلة بالتعاون مع الأمن والسلامة المدرسية بالمناطق والمحافظات.

وعن شروط الحراسات بالمدارس، تضمنت أن يكون ” مواطن ” ، وعمره أقل من 55 عامًا، ولائقا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون مرتبطًا بوظيفة أخرى، ولديه مؤهل علمي، والأفضلية لمن لديه مؤهل أعلى.