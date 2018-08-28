إعلان توظيف لممرضين فلبينيين يثير الجدل في القطاع الصحي
عرضت إدارة توظيف الفلبينيين بالخارج 100 فرصة عمل في المملكة على الممرضين الفلبينيين، دون اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع وجود خبرة سنتين.
وتسبب هذا الإعلان في إثارة الجدل والغضب بين العاملين في القطاع الصحي، حيث تفرض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الممرضين الذين يتم استقطابهم للقطاع الخاص إجراء اختبار الهيئة في بلدانهم قبل دخولهم المملكة، إما من خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو من خلال مراكز تخصص لذلك.
ومن جانبه أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور خالد آل جلبان، أنه يوجد نوع من الاستثناء أو التساهل مع الكوادر الصحية التي تستقطب للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث يمكن استقطاب الممارس قبل إجرائه الاختبار ومنحه فرصة للعمل مدة عام يعطى خلالها 3 فرص لإعادة اختبار الهيئة وفي حال لم ينجح فيه للمرة الثالثة لا يجدد عقده.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 56 دقيقة
من المفتروض/ ان لايتم توظيف اي اجنبي في قطاع التمريض إلا بعد توظيف جميع الممرضين والممرضات السعوديين – لانه لماذا لدينا كليات لتخريج ممرضين وممرضات سعوديين (((( حدث العاقل بما يعقل )))) !
محمد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 55 دقيقة
ينبغي توظيف السعوديين الاول حسبي الله ونعم الوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 55 دقيقة
ينظرون للعماله الخارجيه ولدينا نحن كثير من اعداد البطاله!!!
رااايق[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 39 دقيقة
دون اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع وجود خبرة سنتين.*!
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العب ما دام ما أحد حولك *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله **