7 أسس تربوية تزيد من ذكاء طفلك ونموه الذهني

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الخبيرة النفسية سهام حسن ، أن ذكاء الطفل الصغير لا يعتمد بشكل كامل فقط على القدرات العقلية، أو العوامل الوراثية، لكن هناك جزءا يمكن تنميته معرفيا، من خلال المحيطين بالطفل من الأم والأب والمعلمين.

واشارت إلى أن هناك بعض السلوكيات، التي يجب أن تتبعها الأم؛ لتساعد في نمو ذكاء طفلها، التي تتضمنها السطور التالية:

– الحديث مع الطفل دوما من السنة الأولى من العمر، فمن المهم ترديد اللغة السليمة على مسامع الطفل.

– رددي دوما مع طفلك أسماء الأشياء الموجودة في البيت أو في الشارع، واستعيني بالكتب الملونة؛ فهي تلفت النظر وتزيد حصيلته اللغوية.

– لا تتحدثي لطفلك بلغة الأطفال، بل استعملي لغة سهلة بسيطة، وجمل واضحة

– اجعلي طفلك يختلط مع الأطفال الآخرين، أكبر وقت ممكن.

– يجب الابتعاد عن النقد والاستهزاء بحديث الطفل، مهما كانت درجة ضعفه، وأيضا حمايته من سخرية الأطفال الآخرين، ولتتعاوني مع المعلمة في ذلك، ومع أمهات الأطفال الذين يلعب معهم طفلك خارج نطاق المدرسة.

– لا تتركي الطفل فترة طويلة أمام التليفزيون صامتا، يشاهد الرسوم المتحركة، فلتجلسي معه ولتشرحي له ما يحدث.

– احكي كل يوم قصة لطفلك، واجعليه يحاول أن يعيدها لك، وشجعيه وهو يحكي القصة وتفاعلى معها، أعيدا سويا نفس القصة كل يوم وجددي كل أسبوع قصة جديدة.