” تعليم الرياض ” يرد على تأخر صرف رواتب منسوبي الإدارة

حمود العنزي(صدى):

أكد ” علي الغامدي، مدير الإعلام التربوي في ” تعليم الرياض ” ؛ أن تأخر رواتب بعض منسوبي الإدارة ليست مسؤولية ” تعليم الرياض ” ، مشيرًا إلى

أنها مسؤولية أحد البنوك المحلية.

وأوضح ” الغامدي ” أن جميع الرواتب الخاصة بمنسوبي الإدارة لدى البنوك الأخرى تم صرفها في موعدها عدا هذا البنك، مبينًا أن الإدارة رفعت راتب شهر ذي القعدة مبكرًا عبر منصّة وزارة المالية الإلكترونية.

وعن صرف الرواتب، ذكر أن البنك قام اليوم باستكمال صرف الرواتب الساعة الـ 6 فجرًا، وهو الأمر أن الخلل كان متعلقًا بإجراءات البنك وليس الإدارة.

أما فيما يتعلق بالبنوك، فقد قال أحد البنوك سابقًا عبر تغريدة له على ” تويتر ” : ” مَن تأخر صرف رواتبهم عليهم مراجعة الجهة المودعة ” .