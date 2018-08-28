500 ريال غرامة رفض السائق تقديم الخدمة في ” الأجرة العائلية “

نايف السالم(صدى):

فرضت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية غرامات مالية مختلفة، في حال مخالفة السائق لوائح نشاط الأجرة العائلية.

وحددت اللائحة 500 ريال غرامة حال رفض السائق تقديم الخدمة في نطاق محل الترخيص أو عدم التزامه بالزي المعتمد، وغرامة 2000 ريال حال تجوله للبحث عن الركاب، و5 آلاف ريال غرامة على المنشأة التي تقوم بتأجير سيارة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي لها.

وأوضحت أنه لحصول المنشأة على ترخيص الممارسة، يجب استيفاء طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاي للمنشأة مقتصر على النشاط، بالإضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل وتوفير مركزمناسب في المدينة محل الترخيص.

وأضافت أن يجب توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن 10 سيارات في المدينة محل الترخيص، فضلًا عن سداد المقابل المالي والغرامات المالية.

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