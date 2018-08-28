أسيل عمران تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة حب جديدة

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة السعودية ​أسيل عمران​ ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول صورتين جمعتها بفنان ليبي شهير ، حيث أشار الكثيرون من المتابعين إلى علاقة حبّ تجمعهما.

وكان نشر الفنان الليبي ​أيمن الأعتر​ صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعهما وعلّق عليها بالقول : ” سيلفي مع أسيل عمران .. أنا وأسيل سيلفي ولندن باص خلفي…خلفنا..ملاحظة عارف أن دمي خفيف ” .

وبدورها نشرت أسيل عمران صورة تجمعهما عبر صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول : ” لما نحاول ناخد صورة بس تمسك معانا ضحك على أي شيء ” .

وتداول الرواد هاتين الصورتين بكثافية مؤكدين أن الجوّ المرح بينهما والذي بدا واضحاً من خلال الصور يشير إلى علاقة قوية تربطهما.