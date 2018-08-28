أسيل عمران تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة حب جديدة
أشعلت الفنانة السعودية أسيل عمران ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول صورتين جمعتها بفنان ليبي شهير ، حيث أشار الكثيرون من المتابعين إلى علاقة حبّ تجمعهما.
وكان نشر الفنان الليبي أيمن الأعتر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعهما وعلّق عليها بالقول : ” سيلفي مع أسيل عمران .. أنا وأسيل سيلفي ولندن باص خلفي…خلفنا..ملاحظة عارف أن دمي خفيف ” .
وبدورها نشرت أسيل عمران صورة تجمعهما عبر صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول : ” لما نحاول ناخد صورة بس تمسك معانا ضحك على أي شيء ” .
وتداول الرواد هاتين الصورتين بكثافية مؤكدين أن الجوّ المرح بينهما والذي بدا واضحاً من خلال الصور يشير إلى علاقة قوية تربطهما.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يختار لك اللي فيه خير
الموضوع يحتاج شوية حذر -الليبي لاياخذ الملبلب ويخليك بعدين تبلبين مثل العنز المضيعه القطيع-
لاتضعين رجلك الا على طريق صلب-
رااايق[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 1 ساعة
ياااا صبر الأرض بس **!!!
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أسيل واللي على شاكلتها ** صاروا مثل الأكل المكشوف * الذباب يحط عليهم * ويصور *!! ههههههههههههههه
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لا حول ولا قوة إلا بالله ****
ابوعبداللطيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
الناس تفكر في الحب والغرام وانا افكر في الاالم والضغط الي ذبحني دعواتكم لي بشفاء العاجل الله يجزاكم خير ومثل ماقال راشد الماجد بلا حب بلا وجع قلب
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 29 دقيقة
كل ساقطه لها لا قط
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يشفيك يابا عبداللطيف ويكتب اجرك -كل شي باجره عند الله-احتسب والله يجزاك عن كل ماتحملته من الالم بالجنه-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 22 دقيقة
واترك عنك اللي يحبون واكيد مر عليك وقت مثلهم او اقل او اكثر ومصيرهم مع الايام للالم والكبَر وكل شي له حد-والدوام لله-
ولاحد ياخذ الا اللي له-متمنين له دوام العافيه والشفاء العاجل-